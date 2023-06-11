Саперы ВС РФ рассказали про мины, которые украинские войска устанавливают под Донецком

Очень часто на Донбассе встречаются с немецкими противотанковыми и противопехотными минами, которые ВСУ запускают с помощью дистанционного минирования. Фото: МЧС ДНР

Саперы Южной группировки войск РФ рассказали, какие мины украинские войска используют под Донецком. Они отметили, что подразделения ВСУ оснащены вооружением стран НАТО, в частности Германии и Франции. Такую информацию обнародовали РИА Новости.

- Очень часто встречаемся с немецкими противотанковыми и противопехотными минами, которые они запускают в зону нашей ответственности с помощью дистанционного минирования, - пояснил изданию начальник инженерной службы танкового полка.

По его словам, несмотря на использование противником новых видов вооружений, российские военные быстро учатся ему противодействовать. Более того - нарабатывают боевой опыт и лучше узнают противника.

- Нас такие мины уже не удивляют, мы, наоборот, развиваем с помощью этого свой опыт, хорошо изучаем противника и начинаем работать так же, как и он, - отметил российский боец.

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