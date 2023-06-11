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НовостиПолитика11 июня 2023 19:18

Саперы ВС РФ рассказали про мины, которые украинские войска устанавливают под Донецком

Несмотря на применение противником новых видов вооружений, российские военные быстро учатся ему противодействовать
Ирина ДМИТРИЕВА
Очень часто на Донбассе встречаются с немецкими противотанковыми и противопехотными минами, которые ВСУ запускают с помощью дистанционного минирования. Фото: МЧС ДНР

Очень часто на Донбассе встречаются с немецкими противотанковыми и противопехотными минами, которые ВСУ запускают с помощью дистанционного минирования. Фото: МЧС ДНР

Саперы Южной группировки войск РФ рассказали, какие мины украинские войска используют под Донецком. Они отметили, что подразделения ВСУ оснащены вооружением стран НАТО, в частности Германии и Франции. Такую информацию обнародовали РИА Новости.

- Очень часто встречаемся с немецкими противотанковыми и противопехотными минами, которые они запускают в зону нашей ответственности с помощью дистанционного минирования, - пояснил изданию начальник инженерной службы танкового полка.

По его словам, несмотря на использование противником новых видов вооружений, российские военные быстро учатся ему противодействовать. Более того - нарабатывают боевой опыт и лучше узнают противника.

- Нас такие мины уже не удивляют, мы, наоборот, развиваем с помощью этого свой опыт, хорошо изучаем противника и начинаем работать так же, как и он, - отметил российский боец.

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