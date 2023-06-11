Специалисты заменили 13 километров водопроводных труб в Торезе

Систему водоснабжения в городе капитально отремонтировали
Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
Специалисты заменили аварийные участки водопроводных труб в Торезе. Об этом сообщил ДАН глава городской администрации Дмитрий Лысенко.
Он уточнил, что с начала года были отремонтированы восемь объектов водопроводной сети.
- В 2023 году проведены ремонтные работы на восьми объектах водоснабжения. Работы выполнены на 100%, - заявил градоначальник.
По словам Лысенко, всего в Торезе были заменены 13 км водопроводов. Сообщается также, что Приморский край передал городу в качестве шефской помощи водовозку, автогрейдер и комбинированную дорожную машину.
Напомним, ранее стало известно, что Приморский край восстанавливает в Торезе две ДЮСШ, школу искусств и клуб имени Пушкина. Все работы приморцы планируют завершить до начала нового учебного года. Городу также помогут с восстановлением дорог и установкой насосов на водопроводной и канализационной насосных станциях.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дороги, водоводы, объекты культуры и спорта: Как Приморский край восстанавливает Торез на востоке ДНР
Приморцы восстановят дороги, водоводы и две школы в Торезе в 2023 году (подробнее)