Специалисты заменили 13 километров водопроводных труб в Торезе

Систему водоснабжения в городе капитально отремонтировали Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Специалисты заменили аварийные участки водопроводных труб в Торезе. Об этом сообщил ДАН глава городской администрации Дмитрий Лысенко.

Он уточнил, что с начала года были отремонтированы восемь объектов водопроводной сети.

- В 2023 году проведены ремонтные работы на восьми объектах водоснабжения. Работы выполнены на 100%, - заявил градоначальник.

По словам Лысенко, всего в Торезе были заменены 13 км водопроводов. Сообщается также, что Приморский край передал городу в качестве шефской помощи водовозку, автогрейдер и комбинированную дорожную машину.

Напомним, ранее стало известно, что Приморский край восстанавливает в Торезе две ДЮСШ, школу искусств и клуб имени Пушкина. Все работы приморцы планируют завершить до начала нового учебного года. Городу также помогут с восстановлением дорог и установкой насосов на водопроводной и канализационной насосных станциях.

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