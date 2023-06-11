Мариупольцы, жилье которых пострадало, получат новую сантехнику для обустройства ванных комнат

Жителям Мариуполя передали более 500 раковин для обустройства ванных комнат. Фото: Администрация Мариуполя

Жители Мариуполя, у которых пострадало жилье во время боевых действий могут получить новую сантехнику для обустройства ванных комнат. Об этом сообщает глава города Олег Моргун.

Общественный деятель Василий Лукунин предоставил для жителей поддоны для душевых, раковины, ванные и другую необходимую сантехнику. Сейчас пришла только первая партия груза.

- Более 500 раковин передал мариупольцам один из лучших российских производителей литиевого мрамора из Переславля-Залесского. Их распределим среди мариупольских семей из числа социально-незащищенных категорий граждан, - отмечает мэр.

Также команда Василия Лукунина привезла гуманитарный груз от московского семейного центра «Ориентир». В составе груза была обувь, верхняя и спортивная одежда, а также вещи для маленьких детей, которую получать малообеспеченные семьи.

Отметим, что гуманитарная помощь мариупольцам от Василия Лукунина проводится уже в пятый раз. Также в ближайшее время помощь предоставят военнослужащим, необходимое снаряжение получат бойцы батальона «Каскад».

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