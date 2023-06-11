Российские войска уничтожили склады с боеприпасами ВСУ под Артемовском и Авдеевкой

ВС России уничтожили склады с украинскими боеприпасами. Фото: УНМ ДНР

Российские военные уничтожили склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ, расположенные в оккупированной украинскими войсками части ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- В районах населенных пунктов Красное и Ласточкино Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ, - рассказали в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минобороны РФ назвали Марьинку и Авдеевку самыми горячими точками в ДНР. Там уточнили, что на Донецком направлении развернулись наиболее активные боевые действия. Так, Южной группировкой войск в течение суток были успешно отражены восемь атак подразделений 110-й механизированной, 1-й танковой, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлениях населенных пунктов Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское и Марьинка.

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