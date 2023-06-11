В Мариуполе отрабатывают каждое заявление граждан о разрушенном жилье

В городе ведутся масштабные восстановительные работы Фото: Александр ИВАНОВ

В пострадавшем от боев Мариуполе отрабатывают каждое заявление граждан о разрушенном жилье. Для этого в городе созданы специальные комиссии. Об этом сообщили в администрации города.

- Комиссии созданы во всех районах и оперативно выходят по каждому из заявлений об утраченном жилье. Если специалистам не удается установить степень разрушения конкретного домовладения, соответствующее заключение требуется от представителей Роскадастра, - рассказал заместитель мэра Мариуполя Евгений Бодягин.

Он уточнил, что ввиду больших масштабов разрушения жилого фонда города процесс составления актов комиссиями может занять некоторое время.

- В любом случае, заявления граждан не остаются без внимания специалистов, - заявил Бодягин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе решается судьба 900 домов барачного типа, жильцы которых также просят восстановить их жилье или выплатить компенсацию за его утерю вследствие боевых действий. В данный момент горожане ждут решения от региональной власти - будут ли сносить их дома-бараки или же все-таки ремонтировать.

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