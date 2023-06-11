В Минобороны РФ назвали Марьинку и Авдеевку самыми горячими точками в ДНР

Российские войска ведут ожесточенные бои с противником Фото: Александр КОЦ

Российские войска ведут ожесточенные бои с противником. Особенно активные боестолкновения развернулись на данный момент на Донецком направлении. Самыми горячими точками там по-прежнему остаются Марьинка и Авдеевка. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

- На Донецком направлении наиболее активные боевые действия велись в районах населенных пунктов Марьинка и Авдеевка Донецкой Народной Республики, - заявили в оборонном ведомстве по итогам прошедших суток.

Сообщается также, что на Донецком направлении были отражены восемь атак украинской армии.

- Южной группировкой войск в течение суток успешно отражены восемь атак подразделений 110-й механизированной, 1-й танковой, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлениях населенных пунктов Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское и Марьинка, - проинформировали военные.

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