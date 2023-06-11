Как оформить единовременное пособие при рождении ребенка в ДНР в 2023 году

Оформить выплату можно в течение 6 месяцев с момента появления на свет малыша Фото: Алексей БУЛАТОВ

Единовременное пособие при рождении ребенка - это разовая выплата от государства, за которой можно обратиться в течение 6 месяцев с момента появления на свет малыша. Она выплачивается одному из работающих родителей Социальным фондом России. Об этом сообщили в Администрации Главы ДНР.

Там уточнили, что размер пособия сейчас составляет 22 909 рублей 03 копейки. Для его оформления работающий родитель (папа, мама, либо лицо их заменяющее) должен написать заявление своему работодателю и предоставить следующие документы - паспорт; СНИЛС, свидетельство о рождении ребенка, оригинал справки ЗАГС для выплаты пособия в связи с рождением ребенка, а также реквизиты банковского счета, куда будет перечислено пособие.

После этого работодатель направит эти сведения в Отделение Социального фонда России, которое выплатит пособие на расчетный счет родителя или через «Почту Донбасса».

- При рождении 2-х и более детей выплата оформляется на каждого ребенка, - заявили в ведомстве.

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