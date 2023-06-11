В ДНР будут учить детей рисовать углем и делать поделки из соломы

Детей ознакомят с уникальной техникой рисования. Фото: ДАН

В музее трудовой доблести Донбасса, который планируют открыть в центре Макеевки, будут обучать детей рисованию углем. Об этом сообщил ДАН исполняющий обязанности министра культуры ДНР Михаил Желтяков.

Он отметил, что помимо самой выставки экспозиций там развернут интерактивную работу с ребятами.

- То есть, к примеру, учить их рисовать углем, или что-то делать из соли и соломы. В общем, приобщать к тому, что связано с нашим трудом в регионе, - пояснил глава ведомства.

По словам Желтякова, в музее также планируют ознакомлять посетителей с фильмами и музыкой о Донбассе.

- В этом учреждении мы будем заниматься развитием нашей идентичности, ведь наше отличие - это трудоголизм и трудовой подвиг, - подчеркнул исполняющий обязанности министра культуры.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР планируют создать музей трудовой доблести Донбасса. С такой инициативой выступил Минкульт Республики. Музей станет культурно-просветительским центром для жителей и гостей региона.

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