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НовостиОбщество11 июня 2023 10:27

В ДНР прогнозируют рост цен на овощи и фрукты из-за борьбы с мраморным клопом

Ученым из Донецка сейчас сложно определить, к какой культуре это насекомое проявит свое внимание
Владислав ГУЩИН
Ученые из ДНР предрекают рост цент на овощи и фрукты

Ученые из ДНР предрекают рост цент на овощи и фрукты

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Донецкой Народной Республике ожидают рост цен на овощи и фрукты из-за появления опасного вредителя — мраморного клопа. Об этом сообщил ДАН завлабораторией проблем биоинвазий и защиты растений Донецкого ботанического сада кандидат биологических наук Владимир Мартынов.

- Последствия нападения таких видов вредителей — это очень серьезное удорожание продукции. Это же изменение сезонного цикла работ, сезонного цикла обработок пестицидами, по сути, добавляется необходимость проведения новых обработок овощей, фруктов, ягод и прочее, - отметил Мартынов.

Ученый отметил, что сейчас сложно определить, к какой именно культуре это насекомое в большей степени проявит свое внимание. Однако известно, что оно любит виноград и другие ягоды.

Отметим, что в ДНР за ближайших два года построят более 30 тысяч квадратных метров нового доступного жилья. Также в Республике были утверждены первые проекты в сфере ипотечного строительства.

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