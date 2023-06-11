Хлорирование воды проведут в Мариуполе 14 июня

Хлорировать воду будут с целью ее обеззараживания. Фото: Минстрой ДНР

В Мариуполе 14 июня будет общегородское хлорирование воды. Про конкретное время ежегодной дезинфекции водопроводных сетей сообщили в пресс-службе администрации города.

Там уточнили, что хлорирование воды пройдет с 15:00 14 июня до 8:00 15 июня.

- Филиал «Мариупольское ПУВКХ» ГУП ДНР «Вода Донбасса» напоминает, что с 15:00 14.06.2023 года до 8:00 15.06.2023 года будет проводиться ежегодное общегородское хлорирование водопроводных сетей, - заявили в мэрии.

Тем временем в остальных городах ДНР на ежедневную подачу воды перейдут в июле. В начале июня власти планируют начать подавать воду через день, однако полноценное водоснабжение региона возможно только после восстановления водовода Северский Донец . Об этом заявил в интервью РИА Новости врио Главы Республики Денис Пушилин.

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