Сборная команда ДНР отправились на спартакиаду в Республику Беларусь. Фото: t.me/minmolsportturizmDNR

Сборная команда ДНР отправится на спартакиаду в Республику Беларусь, которое пройдет в городе Гомеле с 12 по 21 июня. Об этом сообщает Министерство молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики.

- Сборная команда ДНР, в состав которой вошли воспитанники училища олимпийского резерва и детско-юношеских спортивных школ, выступит в видах спорта: шахматы, шашки, настольный теннис, плавание и волейбол (девушки), - отмечают в ведомстве.

Напомним, что спортсмены по вольной борьбе из ДНР завоевали Кубок Всероссийской летней Гимназиады. В командном зачете ребята набрали 231 очко. Также по итогам соревнований спортсмены в личном зачете завоевали четыре золотые, шесть серебряных и пять бронзовых наград. Команду ДНР представляли спортсмены из городов Донецк, Енакиево, Торез, Тельманово, Мариуполь, Амвросиевка и Володарского района.

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