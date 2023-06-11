Бойцы спецназа Росгвардии рассказали про виды мин и опасность ВОП детям в Снежном

Спецназовцы из Самары провели час патриотического воспитания для маленьких пациентов больницы Снежного. Фото: Минздрав ДНР

Бойцы спецназа Росгвардии из Самары провели час патриотического воспитания для самых маленьких пациентов центральной больницы города Снежное в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что ребятам рассказали про опасность взрывоопасных предметов и правила поведения при обнаружении неразорвавшихся мин.

- Бойцы спецназа рассказали детям про виды мин и об опасности, которую они несут, - отметили в ведомстве.

Сообщается также, что военные подготовили для детей приятный сюрприз - дали пообщаться со служебной собакой.

- Спецназовцы показали ребятам армейский грузовик, привлекли к часу патриотизма свою поисковую собаку, - рассказали в Минздраве.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР фиксируют случаи подрывов детей на взрывоопасных предметах. Врио Главы Республики Денис Пушилин поручил профильным службам провести разъяснительную работу среди подрастающего поколения.

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