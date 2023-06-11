В Донецком ботаническом саду провели субботник

В саду обрезали побеги сирени, убирали сорняки и сухую листву, а также собирали лекарственные растения. Фото: t.me/botsad_donetsk

В Донецком ботаническом саду 8 июня прошел субботник. Помощь в его проведении оказали сотрудники Донецкой таможни Южного таможенного управления. Об этом сообщили в пресс-службе ботсада.

Там уточнили, что представители таможни приняли участие в уходе за древесными растениями и сборе лекарственных трав.

- Они обрезали побеги после цветения Сада сирени, убирали сорняки, ветки и листву в Саду топиарных форм, на участках лаборатории культурных растений собирали лекарственное растительное сырье: ромашку аптечную, лепестки пиона, высаживали саженцы гортензии на участках лаборатории цветоводства, - пояснили в пресс-службе.

Сотрудники ботанического сада поблагодарили донецких таможенников за оказанную помощь и сообщили, что на следующей неделе ждут друзей еще на один субботник.

- Вместе сделаем наш ботанический сад еще лучше! - говорят они.

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