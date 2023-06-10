ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР, поселок полностью обесточен

ВСУ выпустили по поселку пять снарядов из артиллерии натовского калибра Фото: Иван ЖИЛЯК

В результате обстрела со стороны украинских боевиков поселка Гольмовский без электроснабжения остались все жители населенного пункта. ВСУ выпустили по нему пять артиллерийских снарядов натовского калибра. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В поселке зафиксированы повреждения котельной № 69 «Донбасстеплоэнерго», а также многоквартирного жилого дома на улице Ворошиловградская. Поселок полностью обесточен, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что удар по населенному пункту ВСУ нанесли со своих позиций, расположенных в Дзержинске.

Напомним, что боевики также обстреливали Петровский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка в течение дня из артиллерии 155 мм и РСЗО. В результате обстрела погиб один мирный житель в Донецке, ранение получил мужчина в Центрально-Городском районе Горловки. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

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