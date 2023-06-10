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НовостиПолитика10 июня 2023 17:55

ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР, поселок полностью обесточен

Горловка и окрестные поселки весь день находятся под обстрелом украинских боевиков
Виктория ПОДАРОВА
ВСУ выпустили по поселку пять снарядов из артиллерии натовского калибра

ВСУ выпустили по поселку пять снарядов из артиллерии натовского калибра

Фото: Иван ЖИЛЯК

В результате обстрела со стороны украинских боевиков поселка Гольмовский без электроснабжения остались все жители населенного пункта. ВСУ выпустили по нему пять артиллерийских снарядов натовского калибра. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В поселке зафиксированы повреждения котельной № 69 «Донбасстеплоэнерго», а также многоквартирного жилого дома на улице Ворошиловградская. Поселок полностью обесточен, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что удар по населенному пункту ВСУ нанесли со своих позиций, расположенных в Дзержинске.

Напомним, что боевики также обстреливали Петровский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка в течение дня из артиллерии 155 мм и РСЗО. В результате обстрела погиб один мирный житель в Донецке, ранение получил мужчина в Центрально-Городском районе Горловки. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

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