В ДНР началась выдача российских загранпаспортов

Срок действия документа составляет 5 лет Фото: Татьяна Коркина

В ДНР начали выдавать заграничные паспорта гражданина РФ. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Республики.

Там уточнили, что срок действия документа составляет 5 лет.

- Девятого июня в управлении по вопросам миграции МВД по ДНР началась выдача паспортов, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами ее территории, со сроком действия пять лет, - заявили в ведомстве.

В министерстве отметили, что раньше жители Донецкой Народной Республики могли получить такой документ только на территории других регионов России. А сейчас для его оформления достаточно обратиться по адресу: город Донецк, улица Федора Зайцева, 46 В. Прием документов ведется с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, перерыв - с 12:00 до 13:00.

Напомним, что оформление загранпаспорта России началось в ДНР с 17 мая. Прием граждан будет организован с использованием электронной очереди.

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