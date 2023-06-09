Пушилин и Кириенко ознакомились с работой отделения фонда «Защитники Отечества» в Донецке

Региональное отделение фонда работает в Донецке с 1 июня. Фото: ТГ/Пушилин

Врио Главы ДНР Денис Пушилин и первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко посетили в Донецке отделение фонда «Защитники Отечества», где оказывают помощь участникам СВО. Об этом руководитель Республики сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Пушилина, региональное отделение фонда работает в Донецке с 1 июня. Сейчас более 170 обратившимся туда оказывается помощь, а 33 социальных координатора для ее оказания прошли специальную подготовку.

- Через фонд можно получить медицинскую и социальную реабилитацию, обеспечение техническими средствами реабилитации, психологическую помощь, санаторно-курортное лечение. Также немаловажно, что оказывается содействие в переобучении и трудоустройстве ветеранов СВО, - рассказал лидер ДНР.

Как отметил Пушилин, теперь все вопросы военнослужащие могут решить в кратчайшие сроки, без волокиты и бюрократических проволочек.

- Для нас важно, чтобы ребята, которые защищают нашу землю, были уверены в том, что государство заботится о них и их семьях, - заявил он.

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