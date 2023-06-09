Фонд «Защитники Отечества» по ДНР расширяет взаимодействие с ведомствами для помощи военнослужащим

Фонд продолжает оказывать помощь участникам боевых действий и их семьям, содействуя в получении всех полагающихся мер государственной поддержки Фото: Александр КОЦ

Фонда «Защитники Отечества» по ДНР налаживает работу с различными ведомствами. Специалисты стараются объединить усилия для помощи военнослужащим - участникам СВО. Об этом сообщила ДАН руководитель филиала Марина Соловарова.

По ее словам, помимо штатных сотрудников фонду помогают также юристы и психологи, которые работают по линии Минюста и Минздрава региона. Кроме этого, соглашения о сотрудничестве готовятся с нотариальной палатой и Социальным фондом России. Особое внимание специалисты уделяют психологической поддержке ветеранов, а также предоставлению юридических консультаций по вопросам оформления имущества и получения наследства.

Напомним, ранее сообщалось, что Фонд «Защитники Отечества» по ДНР продолжает оказывать помощь участникам СВО и их семьям, а также содействует им в своевременном получении всех полагающихся мер государственной поддержки. Большинство обращений, поступивших в донецкий филиал фонда, касаются получения статуса ветерана боевых действий и связанных с этим социальных выплат.

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