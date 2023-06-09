В ДНР принят закон о квотировании рабочих мест для инвалидов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Донецкой Народной Республике приняли закон о квотировании рабочих мест для инвалидов. Теперь людям с ограниченными возможностями легче будет найти работу. Об этом сообщает министерство труда и социальной политики ДНР.

- Так, работодателям, осуществляющим деятельность на территории Донецкой Народной Республики, у которых среднесписочная численность работников составляет 35 человек и более, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере 3% от среднесписочной численности работников, -отмечают в ведомстве.

Минтруд отмечает, что теперь на работодателе лежит ответственность за неисполнение обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

Напомним, ранее приняты законы о порядке проведения выборов в Народный Совет и муниципалитеты ДНР. Выборы в Республике пройдут в Единый день голосования в РФ 10 сентября.

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