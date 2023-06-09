В Донецке завели уголовное дело на 16-летнего студента за демонстрацию нацистской символики

В одной из групп, созданной в социальной сети для организации учебного процесса, подросток опубликовал фото флага нацистской Германии и картинку с надписью к ней Фото: Мария ЛЕНЦ

В Донецке привлекли к ответственности 16-летнего студента за демонстрацию нацистской символики в соцсетях. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел ДНР.

Там уточнили, что в одной из групп, которая была создана в социальной сети для организации учебного процесса, подросток опубликовал фото флага нацистской Германии и картинку с нацистской символикой и надписью к ней: «Донецкий Рейх» на фоне флага Донецкой Народной Республики.

- Сотрудники отдела по противодействию экстремистским организациям и объединениям центра по противодействию экстремизму МВД по Донецкой Народной Республике совместно с сотрудниками отдела полиции по обслуживанию Ворошиловского района Донецка установили и привлекли к ответственности 16-летнего студента лицея, который разместил в социальной сети фотографию с нацистской символикой, - проинформировали в ведомстве.

Сообщается, что теперь злоумышленнику придется предстать перед судом за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, что запрещено федеральными законами. Подростку грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

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