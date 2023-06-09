Мэр Донецка наградил победителей городского конкурса детских рисунков «Современные защитники Родины глазами детей»

Алексей Кулемзин наградил победителей городского конкурса детских рисунков. Фото: ТГ/Кулемзин

По инициативе администрации города при поддержке автономной некоммерческой организации «Просветительский Центр патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» проводился конкурс детских рисунков «Современные защитники Родины глазами детей», где мэр города Донецка Алексей Кулемзин наградил победителей.

- В финал конкурса вышли более 200 детей. Работы, присланные ими, были уникальны. В ходе кропотливой работы жюри выбрало 15 победителей, - отмечает глава администрации города в телеграм-канале.

По его словам, они поражают своей пронзительностью и наполнены глубоким смыслом. Алексей Кулемзин подчеркнул, что гордится молодежью и их талантом, а также он поблагодарил родителей, которые воспитали патриотов Родины.

Напомним, ранее в Донецке приступили к ремонту внутриквартальных дорог. Ремонт охватит все районы, однако делать его будут с учетом внешней обстановки.

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