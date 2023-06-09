В ДНР из-за обстрелов ВСУ за неделю погибли 13 человек, еще 43 ранены

В целом с начала года в ДНР от украинской агрессии погибли 173 мирных жителя. Фото: СЦКК ДНР
В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов ВСУ за одну только неделю погибли тринадцать мирных жителей. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой.
- В период с 2 по 8 июня 2023 года погибло 13 гражданских лиц, - проинформировали в правозащитной службе.
Сообщается также, что за этот период в Республике были ранены 43 гражданских лица, в том числе 3 ребенка.
В целом с начала года в ДНР от украинской агрессии погибли 173 мирных жителя, еще 646 - получили ранения различной степени тяжести.
Напомним, ранее сообщалось, что число погибших в результате атак ВСУ на ДНР за 8 июля возросло до пяти человек, 17 мирных жителей получили ранения. А 9 июня в Петровском районе Донецка подросток получил ранения в результате подрыва на запрещенной противопехотной мине «Лепесток». Пострадавшего доставили в больницу.
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