В мобильный социальный офис в ДНР за май обратились около 800 жителей Республики

В ДНР за май было осуществлено 20 выездов мобильных социальных офисов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За май 2023 года в Донецкой Народной Республике было осуществлено 20 выездов мобильных социальных офисов. К сотрудникам службы обратились за консультацией порядка 800 человек, принято 409 пакетов документов для назначения различных видов социальной помощи и компенсаций. Об этом сообщает Министерство труда и социальной политики ДНР.

- С мая 2023 года начат прием документов для предоставления компенсации на приобретения твердого топлива (угля) для бытовых нужд и продлится по 10 декабря, - отмечают в ведомстве.

Минтруд ДНР отмечает, что выплаты на приобретения угля назначается в размерах 25 тысяч рублей для лиц, проживающих в жилых помещениях с печным отоплением, а также 12,5 тысяч рублей для лиц, проживающих в жилых помещениях, кухни которых оборудованы кухонным очагом на твердом топливе (угле) для приготовления пищи.

Также в ведомстве отмечают, что со 2 июня уже начата выплата данной компенсации в отделениях ООО «ПСБ Донецк», ПАО «Промсвязьбанк» и ГУП ДНР «Почта Донбасса».

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