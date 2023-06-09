В Мариуполе увеличили количество маршрутов общественного транспорта

На городские линии дополнительно вышли еще 3 автобуса. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе за счет прихода новых водителей увеличили количество маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он уточнил, что сегодня на линии дополнительно вышли еще 3 автобуса.

- Отмечу положительную динамику и рост числа трудоустроенных водителей для работы на автобусных маршрутах общественного транспорта. Сегодня на городские линии вышли уже 70 транспортных единиц. По состоянию на вчерашний день их было 67, - проинформировал он.

Напомним, ранее мэр Мариуполя заявил, что в городе работают над увеличением количества автобусов на маршрутах. Подвижного состава хватает, однако многие машины не выходят на линии по причине дефицита водителей. Власти призвали мариупольцев с водительским стажем вливаться в дружный коллектив транспортников. Так желающие смогут обеспечить себя официальной работой, стабильной зарплатой и заодно помогут городу решить злободневный вопрос с транспортным сообщением.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин: Восстановление трамвайного движения в Мариуполе очень символично, оно олицетворяет оживший город

В Мариуполе возобновили движение трамваев к 90-летию открытия первой трамвайной линии в городе (подробнее)