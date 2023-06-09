В Донецке приступили к ремонту внутриквартальных дорог

Ремонтом дорог занимаются сотрудники предприятия «Дорожное ремонтно-строительное управление». Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке автодорожники приступили к ремонту внутриквартальных дорог. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что ремонт охватит все районы, однако делать его будут с учетом внешней обстановки.

- Предприятие «Дорожное ремонтно-строительное управление» приступило к ремонту внутриквартальных дорог. Работы будут выполняться во всех районах города, но с учетом военной обстановки, - проинформировал мэр.

Напомним, ранее Кулемзин заявил, что Донецк сегодня напоминает большую строительную площадку. Благодаря помощи Москвы в городе укладывают новый асфальт, меняют трубы, ремонтируют детские сады и школы. Мэр посетил в городе несколько строительных площадок и пообщался с рабочими. По словам Кулемзина, все работы они выполняют согласно российским стандартам качества.

Тем временем Министерство внутренних дел ДНР опубликовало список дорог в Донецке, на которых сейчас проходит фрезерование и асфальтирование. Дороги ремонтируют в Ворошиловском, Калининском и Ленинском районах.

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