Специалисты приступили к разбору завалов здания НИИ в Донецке, которое разрушили ВСУ

Московские строители помогают городу в ликвидации последствий обстрелов. Фото: ТГ/Кулемзин

Специалисты начали разбирать завалы здания НИИ в Донецке, разрушенного обстрелом ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что работы проводятся силами шефа-региона - Москвы.

- В Калининском районе Донецка силами шефа-региона города Москвы начаты работы по расчистке завалов в здании Научно-исследовательского института, которое пострадало в результате ракетных ударов со стороны украинских нацистов, - проинформировал Кулемзин.

Напомним, утром 26 мая ВСУ обрушили на Донецк сразу несколько ракет из установок HIMARS. Мощные взрывы прогремели в Калининском районе города. Один из реактивных снарядов угодил прямо в здание Научно-исследовательского института, где на тот момент находилась молодая сотрудница учреждения. Она погибла на месте. При обстреле была ранена еще одна женщина. Позже данные уточнили. Оказалось, что в результате обстрела здания НИИ в Калининском районе Донецка ранения также получили двое мужчин.

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