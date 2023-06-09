Неврологи из Мариуполя перенимают передовой опыт в лечении рассеянного склероза на Международном конгрессе в Санкт-Петербурге

Мариупольские неврологи перенимают передовой опыт в лечении рассеянного склероза Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Санкт-Петербурге прошел пятый Международный конгресс по рассеянному склерозу, который собрал более тысячи ведущих специалистов-неврологов из 70 регионов России. В их числе были врачи из города Мариуполя. Теперь медики будут реализовывать знания на практике. Об этом сообщает администрация города.

По словам заведующей неврологическим отделением городской больницы №9 Ольги Касьяновой, программа была очень насыщенная.

- Мы перенимаем не только передовые методики лечения этого заболевания, но и организационную составляющую функционирования Центра, ведения всей документации. Полученные знания будем реализовывать на практике в своих городах, - пояснила она.

Напомним, ранее в Мариуполе завершились ремонтно-восстановительные работы школы искусств, которые проводились с сентября прошлого года. В качестве генерального подрядчика выступала компания «РКС-НР» с привлечением подрядной организации АО «ГК «ЕКС». Сейчас строители продолжают работы по благоустройству территории. В ближайшее время планируют построить беседку для юных художников и большую летнюю концертную эстраду.

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