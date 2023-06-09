В Ростове-на-Дону открылась выставка работ художников ДНР и ЛНР

На выставке представлены сорок картин донецких и луганских художников. Фото: Минкультуры ДНР

Выставка художников Донбасса открылась в Ростове-на-Дону на базе Центра современной культуры «Степь». Экспозиция «Пишем будущее» включает сорок работ художников из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщили в министерстве культуры Республики.

— В экспозиции выставки представлено более 40 работ современных донецких и луганских художников. Участниками проекта стали как представители профессиональных творческих союзов Донецкой и Луганской Народных Республик, в том числе преподаватели высших художественных учебных заведений, так и представители молодого поколения художников, — отметили в пресс-службе Минкультуры.

Выставка будет открыта до 2 июля. Посетить ее можно по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д.12, стр.1. Вход свободный.

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