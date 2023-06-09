Вице-премьер ДНР возглавит рабочую группу, которая обеспечит детей-инвалидов лекарствами

Рабочую группу возглавит вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина. Фото: ДНР Онлайн
Правительство Донецкой Народной Республики приняло решение создать рабочую группу, которая будет организовывать и проводить комплексные мероприятия по обеспечению льготной категории граждан необходимыми лекарственными средствами и медизделиями. Группу возглавит вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина.
— Команда под председательством вице-премьера Ларисы Толстыкиной будет четко координировать взаимодействие республиканских министерств и ведомств с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти. Сохранение социальных гарантий для тех, кто наиболее нуждается в государственной поддержке – наш абсолютный приоритет, — отметил глава Правительства Республики Евгений Солнцев.
Премьер-министр добавил, что члены рабочей группы будут обеспечивать специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов. Сейчас продукты отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой.
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