Вице-премьер ДНР возглавит рабочую группу, которая обеспечит детей-инвалидов лекарствами

Рабочую группу возглавит вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина. Фото: ДНР Онлайн

Правительство Донецкой Народной Республики приняло решение создать рабочую группу, которая будет организовывать и проводить комплексные мероприятия по обеспечению льготной категории граждан необходимыми лекарственными средствами и медизделиями. Группу возглавит вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина.

— Команда под председательством вице-премьера Ларисы Толстыкиной будет четко координировать взаимодействие республиканских министерств и ведомств с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти. Сохранение социальных гарантий для тех, кто наиболее нуждается в государственной поддержке – наш абсолютный приоритет, — отметил глава Правительства Республики Евгений Солнцев.

Премьер-министр добавил, что члены рабочей группы будут обеспечивать специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов. Сейчас продукты отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Работникам госучреждений ДНР предоставят дополнительный отпуск

Соответствующее решение приняло Правительство ДНР (подробнее)