ВС РФ уничтожили резервы ВСУ в Марьинке Фото: Александр КОЦ

Советник врио Главы ДНР Ян Гагин в прямом эфире «Первого канала» сообщил, что вооруженные силы Украины около месяца назад пытались провести перегруппировку войск в населенном пункте Марьинка. Однако данные планы своевременно были раскрыты разведкой российской армии.

- Где-то около месяца назад была серьезная операция: противник пытался ротировать свою десантно-штурмовую бригаду, которая находилась в Марьинке, планы о ротации стали известны нашей разведке, и как раз в момент ротации, рано утром, когда подошли резервы ВСУ, мы нанесли удар, - отметил Гагин.

По словам советника, российская артиллерия уничтожила технику и личный состав противника. ВС РФ сорвали планы украинской армии по замене военнослужащих, которые достаточно долго находились на линии соприкосновения.

Напомним, ранее Денис Пушилин рассчитывает, что освобождение Марьинки российскими войсками не затянется, после переброски чеченских подразделений.

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