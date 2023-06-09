Врио Главы ДНР выразил соболезнования семье и близким погибшего. Фото: Архив КП

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования семье погибшего Героя ДНР Романа Воробьева. Врио Главы отметил, что его имя и подвиги навсегда будут вписаны в историю Донбасса и России.

— Это горькая невосполнимая потеря – он относился к той плеяде ополченцев, благодаря которым Республика выстояла и стала частью России. Был бесстрашным, открытым, простым донецким парнем, отличным товарищем и героическим воином. Роман Воробьев прожил достойную жизнь. Его имя, его подвиги навсегда будут вписаны в историю Донбасса и России, — отметил глава региона.

Денис Пушилин выразил соболезнования семье и близким погибшего.

— Искренние слова соболезнования родным и близким. Вечная память и вечная слава русскому Воину! — добавил глава Республики.

Роман Воробьев принимал участие в боях за донецкий аэропорт, освобождении Мариуполя, Пантелеймоновки, промзоны в Авдеевке. Военнослужащий носил звание Героя Донецкой Народной Республики, а также был награжден орденом Мужества Российской Федерации, Георгиевским крестом II–IV степеней и множеством орденов и медалей.

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