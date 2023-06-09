Погиб герой ДНР Роман Воробьев

Погибшему Герою ДНР было 26 лет. Фото: Пушилин/ТГ

В Донецкой Народной Республике погиб военнослужащий батальона «Сомали», Герой ДНР Роман Воробьев. Об этом сообщил врио Главы Республики Денис Пушилин.

— Треть своей жизни из 26 лет Роман Воробьев защищал свою землю: в 18-летнем возрасте в октябре 2014 года он пришел воевать в батальон «Сомали». Все его знали по позывному Воробей. И теперь его нет с нами, — отметил Денис Пушилин. — При сражении за Мариуполь он лично уничтожил 10 единиц бронетехники противника, минометный расчет, 50 боевиков нацбатальонов, пять зенитных установок. Был ранен, но тут же вернулся в строй.

Роман Воробьев был носил звание Героя Донецкой Народной Республики, был награжден орденом Мужества Российской Федерации, Георгиевским крестом II–IV степеней, множеством государственных орденов и медалей. Погибший лично участвовал в боях за донецкий аэропорт, Мариуполь, Головку, Зайцево и другие населенные пункты.

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