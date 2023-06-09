ГУП «Почта Донбасса» с 2015 года выпустила больше 320 марок в ДНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

ГУП «Почта Донбасса» с 2015 года выпустила больше 320 марок в Донецкой Народной Республике. Также за годы существования предприятия выпустила более 30 почтовых памятных виньеток. Об этом Донецкому Агентству Новостей сообщили в пресс-службе госпредприятия.

- Наша продукция экспонируется во всех действующих музеях Донецкой Народной Республики. Кроме того, отдельные выпуски находятся в музейных фондах России, в частности, в Эрмитаже, - отметили в пресс-службе предприятия.

В Госпредприятии отмечают, что в октябре прошлого года в Санкт-Петербурге «Почта Донбасса» стала обладателем диплома и золотой медали Международной филателистической выставки «Россика-2022».

Там добавили, что всего с мая 2015 года предприятие выпустило 327 марок, из них 306 художественных, а также 37 почтовых памятных виньеток. Кроме того, «Почта Донбасса» выпускает продукцию на уровне мировых стандартов с многоступенчатой защитой — уф-лак, защитный лак, микрошрифты.

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