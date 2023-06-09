Подросток подорвался на мине «Лепесток» в Петровском районе Донецка

Пострадавшего подростка госпитализировали в РТЦ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Петровском районе Донецка подросток получил ранения в результате подрыва на запрещенной противопехотной мине «Лепесток». Пострадавшего доставили в больницу. Мэр Донецка Алексей Кулемзин призвал дончан быть внимательными и вызывать МЧС при обнаружении мин, неразорвавшихся снарядов и других ВОП.

— Мирные жители Донецка продолжают страдать от разбросанных украинскими нацистами на территории нашего города противопехотных фугасных мин «Лепесток». Сегодня в Петровском районе на улице Крюкова на мине подорвался подросток 2009 года рождения. Пострадавший доставлен в Республиканский травматологический центр, — отметил градоначальник.

Глава городской администрации добавил, что такие мины могут быть и в других районах Донецка.

— Напоминаем, что мины «Лепесток» могут находиться в других районах города. Не теряйте бдительность, будьте предельно осторожными! Предупредите об опасности детей. При обнаружении взрывоопасных предметов срочно звоните по телефону 101, — отметил Кулемзин.

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