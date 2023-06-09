Водитель иномарки совершил наезд на двух подростков в Ленинском районе Донецка

В результате ДТП двое подростков были доставлены в больницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленинском районе города Донецка 7 июня в 20:50 38-летний водитель автомобиля Seat Cоrdoba совершил наезд на двух подростков в возрасте 15-ти и 16-ти лет, которые стояли у правого края дороги. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения и были доставлены в Городскую больницу №14. Об этом сообщает пресс-служба МВД Донецкой Народной Республики.

- В ходе оформления материалов ДТП полицейские установили, что водитель находился за рулем с признаками опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения нарушитель отказался, в отношении него был составлен административный материал, - отмечают в ведомстве.

Материалы дела передали Следственному комитету России по ДНР. ГИБДД призывает граждан соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шесть человек травмированы в результате ДТП на автодороге Шахтерск-Енакиево

Сейчас по факту происшествия проводится проверка (подробнее)