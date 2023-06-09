Работникам госучреждений ДНР предоставят дополнительный отпуск

Такой отпуск предоставят отдельным сотрудникам госпредприятий с ненормированным рабочим днем Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Правительство Донецкой Народной Республики инициирует внесение в парламент законопроекта, который предоставит отдельным сотрудникам госпредприятий ДНР с ненормированным рабочим днем дополнительный отпуск. Такая возможность не распространяется на работников органов государственной власти. Об этом рассказал Председатель Правительства ДН Евгений Солнцев.

— Правительство инициирует внесение в парламент законопроекта, определяющего порядок и условия предоставления такого отпуска, а также его продолжительность и оплату. Сразу уточню, проектом Закона предусмотрено, что его положения не применяются в отношении органов государственной власти, — отметил глава Правительства Республики.

Премьер-министр добавил, что этот отпуск будет оплачиваемым и ежегодным.

Напомним, что ранее власти Республики подготовили законопроекты об уполномоченных по правам человека. Основные направления работы омбудсмена в регионе — воссоединение семей, оказание социальной помощи, возвращение военнопленных и поиск без вести пропавших людей.

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