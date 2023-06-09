Глава Минагропрома ДНР обсудил сотрудничество с министром сельского хозяйства Беларуси

Министры обсудили развитие племенного дела и семеноводства в ДНР и Беларуси. Фото: ДАН

Глава министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР Артем Крамаренко провел встречу министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Игорем Брыло. Министры обсудили вопросы взаимодействия в сферах развития племенного дела и семеноводства, а также аграрного образования. Об этом глава Минагропрома ДНР рассказал в своем телеграм-канале.

— В первую очередь, речь идет о развитии племенного дела и семеноводства. Здесь у нас уже есть некоторые планы и наработки. Немаловажным аспектом является аграрное образование. Договорились, что этому вопросу уделим особое внимание. Нам крайне нужны высококвалифицированные специалисты в отрасли сельского хозяйства, — подчеркнул Крамаренко.

Напомним, что ранее Артем Крамаренко сообщил о выполнении плана посевной кампании в Республике на 60%. Погода в регионе стабилизировалась, поэтому сев гречки, кукурузы на зерно, просо, сорго возобновился.

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