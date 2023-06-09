За сутки ВСУ убили четырех мирных жителей в ДНР, ранены 16 человек

За сутки по Республике было выпущено свыше 260 артиллерийских снарядов и ракет из РСЗО (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за сутки 44 раза открывали огонь по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. В результате массированных обстрелов Горловки, Волновахи, Донецка и других населенных пунктов погибли четыре мирных жителя, ранены 16 человек, в том числе ребенок 2006 года рождения. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены 20 жилых домостроений в Ленинском и Куйбышевском районах Донецка, Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры. На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, на горловском — 29 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 122 мм, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что на ясиноватском направлени зафиксирован 1 обстрел из артиллерии 155 мм, а на волновахском — 2 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 м

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