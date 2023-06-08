Пострадавшие - 1986 и 1987 годов рождения Фото: Олег УКЛАДОВ

При обстреле Волновахи украинскими войсками пострадали двое мужчин. Об этом свидетельствуют данные представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Уточняется, что по улице Юбилейной, 158 был ранен мужчина 1987 года рождения, а по улице Шевцова, 2 - мужчина 1986 года рождения.

Тем временем в МЧС ДНР уточнили, что один из пострадавших работает охранником. В телеграм-канале ведомства говорится о том, что сегодня около 16.00 в Волновахе был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ. Эту же информацию обнародовало представительство ДНР в СЦКК, сообщив о выпущенных по городу четырех ракетах из РСЗО.

Сообщается, что сотрудники пожарно-спасательного отряда города выехали для сбора информации.

- Возле вышки связи спасатели обнаружили пострадавшего охранника и оказали ему доврачебную помощь, - рассказали в МЧС.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число погибших от обстрелов Горловки возросло до трех, еще тринадцать человек ранены

На протяжении всего дня город подвергается массированным ударам со стороны ВСУ (подробнее)