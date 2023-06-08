Число погибших от обстрелов Горловки возросло до трех, еще тринадцать человек ранены

По данным СЦКК, с начала суток украинские войска девять раз обстреляли Горловку из ствольной артиллерии и РСЗО. Фото: ТГ/Приходько

В результате украинских обстрелов в Горловке погибли трое мирных жителей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

- Еще один погибший мирный житель Горловки. Поселок шахты имени Гагарина. За день погибло три человека и десять получили ранения различной степени тяжести, - проинформировал он.

Чуть позже мэр уточнил информацию о пострадавших.

- Число раненых возросло до 13, - заявил он.

Напомним, что 8 июня около 13:05 украинские войска выпустили по центру Горловки 23 ракеты из реактивной системы залпового огня. Спустя 20 минут обстрел города возобновился, боевики выпустили по нему еще девять снарядов калибром 155 мм. В результате обстрела в Центрально-Городском районе Горловки погибла молодая девушка. Еще один человек скончался в больнице.

Вечером 8 июня Горловка вновь оказалась под массированным обстрелом ВСУ. В этот раз украинские войска выпустили по городу 15 ракет из РСЗО. Под прицельным огнем противника оказался Никитовский район.

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