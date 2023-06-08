«Россети» одобрили создание Донбасского предприятия магистральных электрических сетей

В зону ответственности Донбасского ПМЭС включили 29 подстанций и более 2,15 тысячи километров линий электропередачи напряжением 150 кВ и выше. Фото: mintek-dnr.ru

Совет директоров ПАО «Россети» одобрил создание нового филиала - Донбасского предприятия магистральных электрических сетей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Там уточнили, что предприятие будет обслуживать потребителей Донецкой и Луганской Народных Республик. В зону ответственности Донбасского ПМЭС включили 29 подстанций и более 2,15 тысячи километров линий электропередачи напряжением 150 кВ и выше. Обслуживать их будут более 1,5 тысячи человек.

- Принятое решение направлено на повышение эффективности управления и развития сетевой инфраструктуры, создание условий для стабильной работы оптового рынка мощности, обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей ДНР и ЛНР, - пояснил оператор энергосетей.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейшие российские энергокомпании помогут обеспечить стабильную работу ТЭС в ДНР. Сообщалось также, что во втором полугодии в регионе прекратит действовать нынешняя схема расчетов за потребленную электроэнергию между субъектами рынка. Теперь по примеру Крыма в ДНР будет создана специальная организация, через которую будут производиться такие расчеты.

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