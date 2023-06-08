В Донецке бесхозные объекты переведут в муниципальную собственность до 2028 года

Соответствующее распоряжение подписал глава администрации города Алексей Кулемзин. Фото: ТГ/Кулемзин

Действующий порядок принятия в муниципальную собственность города Донецка бесхозной недвижимости и выморочного имущества ограничили до 2028 года. Соответствующее распоряжение подписал глава городской администрации Алексей Кулемзин.

Документ вносит изменения в распоряжение мэра от 22 июня 2021 года, которое изначально было бессрочным, определив его действие до 1 января 2028 года. Им утверждается порядок выявления, учета и принятия в муниципальную собственность территориальной общины Донецка бесхозяйных недвижимых вещей и выморочного имущества. Сообщается, что теперь порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Документ был подписан 6 июня и вступил в законную силу с сегодняшнего дня.

Напомним, ранее сообщалось, что Глава ДНР подписал указ об особенностях приобретения прав на бесхозное имущество. Указ будет действовать до 1 января 2028 года.

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