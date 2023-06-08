Мэр Приходько показал последствия обстрела центрального рынка Горловки

Последствия обстрела центрального рынка Горловки. Фото: ТГ/Приходько

В Горловке вследствие обстрела ВСУ пострадала инфраструктура центрального рынка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава местной администрации Иван Приходько.

Последствия обстрела центрального рынка Горловки. Фото: ТГ/Приходько

Мэр опубликовал фото, на которых видны последствия обстрела города, подвергшегося сегодня массированному удару со стороны украинских войск.

Последствия обстрела центрального рынка Горловки. Фото: ТГ/Приходько

Последствия обстрела центрального рынка Горловки. Фото: ТГ/Приходько

Тем временем в СЦКК ДНР уточнили масштабы последствий обстрела Горловки. Там заявили, что были зафиксированы повреждения по 12 адресам.

Так, сообщается про прямое попадание в здание Дворца культуры «Шахтер» по проспекту Ленина, повреждения инфраструктуры центрального рынка по улице Первомайской, отделения «Почта Донбасса», здания магистральной сетевой компании, центрального универмага, жилищной эксплуатационной конторы и общежития автотранспортного техникума по проспекту Ленина. Известно также, что от обстрела пострадали многоквартирные и частные жилые дома по проспекту Ленина, переулку Цветочный и улицам Моисеенко и Изотова. В городе также повреждены контактные трамвайные линии.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР заявили, что при обстреле Горловки пострадала девочка-подросток

Число раненых в городе достигло десяти человек (подробнее)