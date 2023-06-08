В ДНР заявили, что при обстреле Горловки пострадала девочка-подросток

Последствия обстрела центрального рынка Горловки. Фото: ТГ/Приходько

В Горловке под обстрелом ВСУ пострадала девочка-подросток. Об этом заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уведомили, что по оперативным линиям за 8 июня поступила уточненная информация о жертвах обстрела города. Сообщается, что в Центрально-Городском районе Горловки по проспекту Ленина, 11 погибла женщина 1987 года рождения.

Число раненых в городе достигло десяти человек. Среди них - девочка-подросток.

- В районе центрального рынка ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц: девочка-подросток 2006 года рождения, мужчины 2001, 1998, 1953 и 1958 годов рождения и женщины 2003, 1992, 1978, 1965 и 1957 годов рождения, - проинформировали наблюдатели.

Напомним, ранее мэр города Иван Приходько заявил, что один человек скончался в больнице после обстрела Горловки со стороны ВСУ. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

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