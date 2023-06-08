Началось восстановление железнодорожного вокзала в Мариуполе

Восстановление вокзала в Мариуполе уже началось Фото: ТГ/Минтранс ДНР

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в кулуарах выставки «Евразия - наш дом» сообщил, что восстановление железнодорожного вокзала в Мариуполе уже началось. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

- У нас нормальная ситуация, мы составили все планы восстановления, наметили сроки, бюджет. Сегодня уже осуществляется перевозка грузов железнодорожным транспортом - как военных грузов, так и гражданских. Идет восстановление вокзала в Мариуполе, - сказал он.

Также, по словам Марата Хуснуллина, для восстановления железнодорожной сети новых регионов РФ предусмотрена трехлетняя программа.

Напомним, что работодатели Мариуполя подали заявки на открытие 4 082 вакансий в городском центре занятости. Самый большой дефицит кадров наблюдается в строительной сфере, в других отраслях востребованы инженеры, педагоги, врачи и медсестры. Также глава администрации Мариуполя дал поручение провести ревизию заселения горожан в новостройки. Часть новых домов в городе заселена лишь частично, хотя жителям выдали порядка 1600 ордеров на новые квартиры.

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