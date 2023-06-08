Фонд «Защитники Отечества» по ДНР продолжает оказывать поддержку участникам СВО и их семьям

Фонд оказывает содействие в оформлении документов и получении статуса ветерана боевых действий, получении мер соцподдержки
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Фонд «Защитники Отечества» по ДНР продолжает оказывать помощь участникам СВО и их семьям, а также содействует им в своевременном получении всех полагающихся мер государственной поддержки. Большинство обращений, поступивших в донецкий филиал фонда, касаются получения статуса ветерана боевых действий и связанных с этим социальных выплат. Об этом сообщила ДАН руководитель филиала Марина Соловарова.
Она отметила, что по последним данным, в филиал фонда обратились 148 человек, и люди продолжают идти.
- В основном люди обращаются за помощью в получении статуса ветерана боевых действий, у тех, кто имеет статус - замена документов по действующему российскому законодательству, получение выплат, - отметила она, добавив, что порядка 90% обращений поступают именно по этим вопросам.
Напомним, что отделение Фонда «Защитники Отечества» в Донецке расположено по улице 50-летия СССР, 138А. Обратиться туда можно также по телефонному номеру горячей линии: +79496461596. Время работы - с 9:00 до 18:00.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР рассказали, чем будет заниматься фонд «Защитники Отечества»
Отделение фонда в ДНР открылось 1 июня (подробнее)