В ДНР уведомили эвакуированных работников про необходимость вернуться к работе

У эвакуированных с территории ДНР работников есть полгода, чтобы вернуться к работе Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Государственные и бюджетные организации ДНР начали уведомлять работников, временно оставивших свои рабочие места в связи с эвакуацией, о необходимости приступить к работе. В противном случае работодатели будут вправе расторгнуть трудовой договор с сотрудниками, не вернувшимися из эвакуации по истечении шести месяцев со дня размещения данной информации. Об этом говорится в Постановлении Правительства ДНР от 1 июня 2023 года №36-2 «Об утверждении Порядка информирования эвакуированных работников о возобновлении деятельности или необходимости приступить к работе».

Уточняется, что данное уведомление касается работников, которые были эвакуированы в период с 18 февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно и за которыми сохранились рабочие места.

- Работодатель вправе прекратить трудовой договор с работником, не возвратившимся из эвакуации по истечении 6 месяцев со дня размещения данной информации по пункту 7 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, - сказано в Постановлении Правительства.

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