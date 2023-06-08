Денис Пушилин: В Артемовске могут провести референдум о названии города

Сейчас указом врио Главы ДНР закреплено, что всем населенным пунктам возвращается название 2014 года

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики заявил, что в Артемовске могут провести референдум о названии города. Это станет возможным после восстановления населенного пункта. Об этом Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости.

— Если потребуется проводить опрос, то это нужно будет делать абсолютно точно, когда город будет восстановлен, когда мы переключимся уже на мирные рельсы. И тогда, я не исключаю, мы подойдем к тому, чтобы поставить окончательную точку, чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений, что совершена какая-то ошибка. Тогда можем подходить уже непосредственно к какому-то опросу, к какому-то референдуму городскому в рамках законодательства, — заявил Пушилин.

Врио Главы подчеркнул, что большинство жителей города и всего региона настаивают на историческом названии.

— У меня было много возможностей пообщаться и с эвакуированными жителями Артемовска, да и с нашими жителями ДНР, и все однозначно настаивают на Артемовске. Почему? Потому что мы родились и помним, знаем этот город как Артемовск. И назван он в честь того человека, который основал в свое время Донецкую Криворожскую Республику. Почему мы должны по-другому его называть? Это наш символизм и наше мнение, — добавил глава региона.

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