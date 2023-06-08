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НовостиПолитика8 июня 2023 12:39

Денис Пушилин: В Артемовске могут провести референдум о названии города

Его могут провести после восстановления города
Виктория ПОДАРОВА
Сейчас указом врио Главы ДНР закреплено, что всем населенным пунктам возвращается название 2014 года

Сейчас указом врио Главы ДНР закреплено, что всем населенным пунктам возвращается название 2014 года

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики заявил, что в Артемовске могут провести референдум о названии города. Это станет возможным после восстановления населенного пункта. Об этом Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости.

— Если потребуется проводить опрос, то это нужно будет делать абсолютно точно, когда город будет восстановлен, когда мы переключимся уже на мирные рельсы. И тогда, я не исключаю, мы подойдем к тому, чтобы поставить окончательную точку, чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений, что совершена какая-то ошибка. Тогда можем подходить уже непосредственно к какому-то опросу, к какому-то референдуму городскому в рамках законодательства, — заявил Пушилин.

Врио Главы подчеркнул, что большинство жителей города и всего региона настаивают на историческом названии.

— У меня было много возможностей пообщаться и с эвакуированными жителями Артемовска, да и с нашими жителями ДНР, и все однозначно настаивают на Артемовске. Почему? Потому что мы родились и помним, знаем этот город как Артемовск. И назван он в честь того человека, который основал в свое время Донецкую Криворожскую Республику. Почему мы должны по-другому его называть? Это наш символизм и наше мнение, — добавил глава региона.

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