Работодатели Мариуполя открыли более четырех тысяч вакансий в центре занятости

Город активно восстанавливают, поэтому самый большой спрос наблюдается на специалистов строительной сферы. Фото: Толстыкина/ТГ

Работодатели Мариуполя подали заявки на открытие 4 082 вакансий в городском центре занятости. Самый большой дефицит кадров наблюдается в строительной сфере, в других отраслях востребованы инженеры, педагоги, врачи и медсестры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации приморского города.

— Для Мариуполя остается актуальным создание временных рабочих мест. 22 предприятия города заключили договора на организацию работ временного характера. Созданы 8 775 временных рабочих мест, — отметила директор центра занятости Мариуполя Марина Мациевская.

В администрации города добавили, что с начала года в центр занятости в поисках работы обратились 11 845 граждан, из них трудоустроены свыше 9500 человек. Работу постоянного характера нашли 858 соискателей.

Напомним, что жителям ДНР расширили возможности трудоустройства. Теперь они могут обратиться в центры занятости по месту фактического пребывания по территории всей России.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Мариуполя рассказал, как украсят город ко Дню России

День России отмечается 12 июня (подробнее)