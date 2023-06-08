Мэр Горловки Приходько: ВСУ ранили трех мирных жителей при обстреле центра

По предварительным данным, пострадали три мирных жителя в центре города Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

По предварительным данным, трое мирных жителей Горловки пострадали в результате обстрела центра со стороны ВСУ. Украинские боевики выпустили по Центрально-Городскому району города 23 ракеты из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.

— По предварительным данным, в результате обстрела Горловки со стороны украинских карателей ранения получили трое мирных граждан, в момент обстрела находившихся на центральном рынке города, — отметил мэр.

Напомним, что украинские боевики нанесли удар по центру Горловки из реактивной системы залпового огня около 13:05. Снаряды разорвались на главной площади города, повредили здание дворца культуры «Шахтер», жилые дома и контактные трамвайные провода. Последствия обстрелов уточняются.

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