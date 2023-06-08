Глава ДНР заявил, что ВСУ серьезно активизировались на Угледарском направлении

Глава ДНР сообщил, что ВСУ серьезно активизировались на Угледарском направлении Фото: АГ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинская армия за несколько дней серьезно активизировались на Угледарском направлении. Они бросили огромное количество техники, но российские войска удержали положение. Об этом руководитель Республики заявил в эфире «Первого канала».

- Ситуация остается напряженная, но абсолютно контролируемая. Наши подразделения сейчас действительно по всем участкам фронта выдерживают все натиски противника и, более того, улучшают свои позиции. На Угледарском направлении в последние дни противник очень серьезно активизировался и бросил огромное количество техники, но ситуацию удержали, - сказал Пушилин.

Также глава ДНР отметил, что оперативно-боевым тактическим формированием ДНР «Каскад» было уничтожено более 30 единиц техники, включая танки Leopard, британские Mastiff, французские танки AMX-10RC и множество другой бронетехники.

Ранее Денис Пушилин заявил, что ВСУ необходимо отодвинуть от границы на 500 километров. Река Днепр сможет стать новой границей. По его словам, это поможет решить проблему с обстрелами территории ДНР.

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